Expo Gas Containers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Expo Gas Containers hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.28 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.370 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 150.1 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 150.0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch