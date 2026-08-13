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13.08.2026 06:37:00
Expo Gas Containers verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Expo Gas Containers hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.27 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.460 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Expo Gas Containers im vergangenen Quartal 137.5 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22.94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expo Gas Containers 178.5 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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