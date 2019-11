Explorer le « Digital Landscape™ » avec ValueLabs sur l'évènement Inspire 2019

LONDRES, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Tout de suite après l'édition nord-américaine de ValueLabs Inspire 2019 qui a eu lieu à Las Vegas, ValueLabs a organisé l'édition européenne de son évènement phare annuel Inspire les 7 et 8 novembre 2019, à l'hôtel The Dorchester de Londres. L'évènement était placé sous le thème « Construire des partenariats à fort impact ».

Arjun Rao, fondateur et PDG de ValueLabs, a prononcé le discours d'ouverture. Il a mis en exergue les efforts que déploie l'entreprise pour créer un climat de confiance auprès de ses clients et de ses employés, et pour faire ce qu'il convient de faire, à tout moment. « Quand les clients et les employés se sentent inspirés, vous créez une atmosphère magique. Nos clients nous font désormais confiance pour les aider à explorer le paysage numérique complexe dans lequel ils évoluent. Notre taux de recommandation net de 83 est rare chez un prestataire mondial de services technologiques », a déclaré Arjun dans son discours.

Pendant le dîner du 7 novembre qui a précédé l'évènement, ValueLabs a inauguré « The Flywheel Exhibition » pour ses clients du Royaume-Uni, d'Europe et du Moyen-Orient. L'exposition s'articulait autour de différentes facettes de l'adoption du numérique : l'expérience utilisateur, les données et l'analyse, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, l'automatisation cognitive et robotique, ainsi que les méthodologies de développement de produits de dernière génération, dont la modernisation de l'architecture, DevOps (développement logiciel), Artificial Testing Intelligence™ (ATI) et l'ingénierie de qualité. C'était le grand moment du dîner, qui s'est retrouvé au cœur de nombreuses conversations. La magie qui opère lorsqu'une entreprise de services « full-stack » (complets) adopte une approche de « démonstration de la faisabilité » en vue de l'innovation était dans l'air.

Lors de l'évènement principal, le discours liminaire d'Arjun a été suivi par des séances des équipes de conseil et de prestation de services. OneCompanyTM, le modèle unique d'engagement auprès des clients de l'entreprise a été présenté alors que plusieurs clients ont rejoint les conférenciers sur la scène, en personne ou par vidéo, pour témoigner de la contribution apportée par ValueLabs à leur processus technologique.

Les participants ont particulièrement apprécié l'approche « The Digital Landscape™ » (le paysage numérique) qui les aide à se frayer un chemin dans leur processus de transformation numérique. L'évènement a également marqué le lancement officiel du centre de ValueLabs d'Europe de l'Est à Bucarest, en Roumanie. L'entreprise compte bien poursuivre son expansion au Royaume-Uni grâce à un centre à Leeds, et s'étendre par ailleurs rapidement avec son centre de Dubaï, qui devrait devenir un haut lieu mondial des talents pour elle. L'importance de « l'accès aux professionnels adéquats » pour pouvoir gagner « la guerre mondiale des talents » était très présente à l'esprit de tous les participants.

ValueLabs a lancé la série d'évènements Inspire il y a sept ans. C'était initialement une rencontre réservée aux clients. Au fil du temps, elle s'est transformée en une formidable plate-forme pour tous les participants - clients et prospects - qui peuvent y tisser des réseaux et y échanger des idées.

À propos de Valuelabs :

ValueLabs est une entreprise technologique mondiale spécialisée dans le développement de produits, la technologie des données et les services numériques. S'appuyant sur « The Digital Flywheel™ », ValueLabs fournit des solutions complètes dans les domaines de l'expérience client, des données et de l'analyse, du développement de produits et de l'automatisation. Au cours des 22 dernières années, l'entreprise s'est agrandie et compte désormais 29 sites, 5 500 collaborateurs et 150 clients dans le monde entier et elle a enregistré un taux de recommandation net (NPS selon l'anglais Net Promoter Score) des clients de plus de 75 pendant plusieurs années consécutives.

Contact:

Bhavana Reddy

Directrice du marketing

+91-9908648357

bhavana.madadi@valuelabs.com

ValueLabs

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1028531/ValueLabs_Inspire_London.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022046/ValueLabs_LLP_Logo.jpg