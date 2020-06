Exploitant des écoles de préparation aux examens, AzuriteStyle Co. met récemment au point un masque facial antibactérien frais permettant la respiration nasale et dont la vente à l'étranger commen...

YOKOHAMA, Japon, 28 juin 2020 /CNW/ - Exploitant des écoles de préparation aux examens, AzuriteStyle Co., Ltd. a mis au point un masque facial antibactérien frais permettant la respiration par le nez. À cause de l'épidémie de coronavirus, les étudiants ont porté divers masques, et la mise au point de ce masque résulte des préoccupations exprimées par les professeurs pour qui « les difficultés à respirer empêchent une concentration soutenue » et « une qualité médiocre signifie une diminution des fonctions cérébrales ». « AzuriteStyle » est une marque entièrement originale et qui privilégie la « fabrication au Japon » depuis la planification jusqu'à la couture. Les ventes à l'étranger ont commencé le 20 juin dans 30 pays importants, dont des pays d'Europe et d'Asie ayant un haut niveau d'éducation, de même qu'aux États-Unis qui portent une forte attention à la respiration nasale.

Les masques jetables fabriqués dans des matériaux étouffants se caractérisent par une faible perméabilité à l'oxygène. On trouve ainsi à la vente des masques faits dans différents tissus, mais la plupart d'entre eux sont conçus en trois dimensions pour permettre des économies sur la main-d'œuvre et les coûts de fabrication. AzuriteStyle a toutefois déterminé que les conceptions en trois dimensions ne sont pas en mesure de procurer un espace suffisant pour permettre de respirer par le nez. L'Entreprise s'est donc attachée à la conception d'une conception plissée garantissant un espace respiratoire non oppressant avec un ajustement durable pour tout type de visage ou de nez. La réalisation de cette conception originale demande non seulement plus de temps et d'efforts, mais encore une technologie précise sans laquelle il est impossible de le fabriquer. En outre, le masque AzuriteStyle se caractérise par des tissus japonais soigneusement sélectionnés qui ne se détériorent pas au lavage.

Comme le masque sera porté pendant la chaleur de l'été, l'Entreprise a ajouté une fonction « fraîcheur au toucher ». Elle a choisi avec soin des tissus multifonctionnels ayant des caractéristiques comme « antibactérien », « barrière contre les UV », « fraîcheur au toucher », « absorption d'eau et séchage rapide », « suppression des effets de température élevée » et « texture confortable ». Le masque élimine les causes d'irritation de la peau provoquées par les tissus étouffants et la croissance bactérienne. Un masque de type biologique est également disponible pour les personnes ayant une peau susceptible d'allergies.

Le masque est livré également avec une feuille qu'il suffit de mouiller et de secouer pour qu'elle devienne fraîche au toucher. Cette feuille refroidit l'intérieur du masque si l'utilisateur l'insère dans la poche intérieure. La gamme de masques de l'Entreprise comprend des tailles petites, moyennes et grandes convenant à tous, des bébés aux adultes.

