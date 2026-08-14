Explicit Finance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Explicit Finance hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.07 INR. Im Vorjahresviertel hatte Explicit Finance 0.110 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Explicit Finance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 48.94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 8.9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch