Expion360 lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Expion360 hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.20 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Expion360 mit einem Umsatz von insgesamt 2.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10.46 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch