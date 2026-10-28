Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’581 -0.1%  SPI 20’585 -0.1%  Dow 52’435 0.1%  DAX 25’704 0.4%  Euro 0.9246 0.2%  EStoxx50 6’168 0.1%  Gold 4’036 -0.7%  Bitcoin 66’956 -0.1%  Dollar 0.8300 0.1%  Öl 115.9 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Logitech2575132Sandoz124359842ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Fed hält die Zinsen stabil: Was bedeutet das für die Finanzmärkte?
Bankenexperte Chris Whalen setzt auf Gold statt Bankaktien: Die Gründe
Silberpreis seit Rekordhoch halbiert: Konjunktursorgen oder geplatzte Spekulationsblase?
Airbus-Aktie: Flugzeugbauer trotz verhaltenem Sommer auf Kurs zum Rekordjahr
Analyse: DZ BANK bewertet Symrise-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse
Suche...
Plus500 Depot
UBS Anlagethemen 28.10.2026 17:13:55

«Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor

Kolumne

Alle Artikel des Autors

Biotech-Aktien rücken wieder stärker in den Fokus. Hinter dem Comeback stehen aber nicht nur einzelne Studiendaten, sondern auch strukturelle Treiber von Künstlicher Intelligenz bis hin zur alternden Gesellschaft. Mit einem Tracker-Zertifikat können Anleger breit diversifiziert in die innovationsstarke Branche investieren.

Manche Studienergebnisse reichen über das blosse Erreichen eines klinischen Endpunkts hinaus. Mitte August legten Moderna und Merck & Co. solche Ergebnisse mit der ersten erfolgreichen Spätphasenstudie eines personalisierten mRNA-Krebsimpfstoffs gegen Hautkrebs vor. Aktuell sprechen die Konzerne mit den Behörden über eine Zulassung. Nach Einschätzung von Moderna könnte die Therapie bereits 2027 verfügbar sein. Die Nachricht löste eine deutliche Kursreaktion aus: Die Moderna-Aktie legte zeitweise um bis zu 160 Prozent zu.1

Gut einen Monat später meldete Amgen positive Topline-Ergebnisse für Dazodalibep. In der Phase-3-Studie OASIZ 301 zeigte das Mittel bei Patienten mit systemischer Sjögren-Krankheit beim wichtigsten Wirksamkeitskriterium eine statistisch signifikante Verbesserung gegenüber Placebo. Die systemische Sjögren-Krankheit ist eine chronische Autoimmunerkrankung, die vor allem Tränen- und Speicheldrüsen, aber auch andere Organe betreffen kann. Diese Indikation ist besonders interessant, da es in den USA bislang keine von der FDA zugelassene Therapie für die Autoimmunerkrankung gibt. Noch im vierten Quartal soll eine zweite Phase-3-Studie abgeschlossen werden.2 Auch diese Botschaft kam am Kapitalmarkt gut an, die Amgen-Aktie näherte sich ihrem Allzeithoch. Dass die Erholung über einzelne Erfolgsgeschichten hinausgeht, zeigt der Bloomberg Transatlantic Top 50 Biotech Index: Seit Jahresbeginn legte er um knapp 18 Prozent zu (Stand: 22. Oktober 2026).

KI als Forschungsbeschleuniger

Ein wichtiger längerfristiger Katalysator könnte allerdings abseits von einzelnen Medikamenten liegen. Die Rede ist von Künstlicher Intelligenz. Ihr Potenzial reicht von der Auswertung klinischer Daten über das Design von Molekülen bis hin zu Biomarkern. Dies gilt nicht nur in der Onkologie, sondern auch für Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Krankheiten. Die FDA spricht ausdrücklich von einem transformativen Potenzial für klinische Forschung und Arzneimittelentwicklung und hat inzwischen sogar einen regulatorischen Rahmen für KI-Modelle geschaffen.3

Wie weit die Entwicklung bereits fortgeschritten ist, zeigt Rentosertib von Insilico Medicine. Der mithilfe generativer KI entdeckte Wirkstoffkandidat wird gegen idiopathische Lungenfibrose (IPF), eine fortschreitende Erkrankung des Lungengewebes, entwickelt. In einer Phase-2a-Studie zeigten sich ermutigende Signale; inzwischen wird der Kandidat in einer Phase-3-Studie untersucht. Auch wenn noch grössere Studien nötig sind, zeigen die Ergebnisse, dass KI den Sprung von der schnellen Computersimulation zu klinischen Daten schaffen kann. Eine explorative Analyse von Proteomdaten von 42 Studienteilnehmern zeigte zudem eine Abnahme des geschätzten biologischen Alters. Ob daraus ein klinisch relevanter Effekt auf Alterungsprozesse folgt, müssen weitere Studien zeigen.4

Apropos Longevity: Langlebigkeit zählt neben KI zu den strategischen Anlagethemen des UBS Chief Investment Office, den sogenannten «Transformational Innovation Opportunities». Nach Schätzung von UBS CIO könnte das entsprechende Anlageuniversum von 5,3 Billionen US-Dollar im Jahr 2023 auf acht Billionen US-Dollar bis 2030 wachsen. Die Experten verweisen für das laufende Jahr unter anderem auf zahlreiche klinische Studien in späten Entwicklungsphasen in den Bereichen Onkologie, Adipositas und Medizintechnik sowie auf mögliche Übernahmen.5 Auch für den gesamten Biotechnologiemarkt erwarten Marktstudien weiteres Wachstum. Grand View Research prognostiziert, dass sich das Marktvolumen zwischen 2023 und 2030 auf 3,88 Billionen US-Dollar mehr als verdoppeln könnte.6

Unterschiedliche Entwicklungen

Wie unterschiedlich sich klinische Programme entwickeln können, zeigen zwei Schwergewichte des Bloomberg Transatlantic Top 50 Biotech Index. Das niederländische Unternehmen argenx steht exemplarisch für beide Seiten des Biotech-Geschäfts. Während mit dem Muskelschwäche-Medikament Vyvgart Milliardenumsätze und hohes Wachstum verbucht werden, scheiterte Anfang Oktober eine Phase-3-Studie mit Efgartigimod bei Sjögren.7 Die Aktie verzeichnete daraufhin den grössten Tagesverlust seit fast drei Jahren. Amgen steht bei derselben Erkrankung nach den positiven Topline-Ergebnissen der Studie OASIZ 301 dagegen vor einer anderen Ausgangslage. Vertex wiederum verbreitert sein Portfolio durch Zukäufe. Anfang September schloss das Unternehmen die rund zehn Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Crinetics ab und erweiterte damit sein Portfolio im Bereich seltener endokrinologischer Erkrankungen. Nach Unternehmensangaben könnten Palsonify und Atumelnant zusammen in der Spitze mehr als fünf Milliarden US-Dollar Jahresumsatz erzielen.8

Innovationen sind ein volatiles Geschäft

Gerade Amgen und argenx zeigen, weshalb die Biotech-Branche nichts für schwache Nerven ist. Eine einzige klinische Studie kann Milliarden an erwartetem Umsatzpotenzial schaffen – oder auch vernichten. Hinzu kommen Zulassungsrisiken, Konkurrenzprodukte und hohe Forschungs- und Entwicklungskosten. Diversifikation ist daher von grosser Bedeutung. Hier setzt der Bloomberg Transatlantic Top 50 Biotech Index an. Er bündelt die grössten Biotech-Titel diesseits und jenseits des Atlantiks. Nordamerika und Europa sind jeweils mit einer Zielgewichtung von 50 Prozent vertreten; die Zusammensetzung wird vierteljährlich überprüft. Selbst wenn sich damit das Risiko einzelner klinischer Programme nicht beseitigen lassen, wird es über eine Vielzahl von Unternehmen verteilt. Das Open-End-Tracker-Zertifikat mit dem SIX Symbol BTECHU bildet die Entwicklung des Index ab. Nettodividenden der Indexmitglieder werden reinvestiert; die Verwaltungsgebühr beträgt 0,50 Prozent pro Jahr. Damit ermöglicht das Produkt eine kostengünstige, breitere Abdeckung des Biotech-Sektors, anstatt von der Entwicklung eines einzelnen Medikaments abhängig zu sein. Das Produkt verfügt über keinen Kapitalschutz. Anleger tragen neben Kurs-, Branchen- und Währungsrisiken auch das Emittentenrisiko; bei ungünstiger Marktentwicklung oder Insolvenz der Emittentin sind erhebliche Verluste bis hin zum Totalverlust möglich. Massgeblich sind ausschliesslich die rechtlich verbindlichen Produktunterlagen. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Quellen:

1) Reuters, Medienbericht, 19.08.2026
2) Amgen, Pressemitteilung, 22.09.2026
3) FDA, Pressemitteilung, 06.01.2025
4) Insilico, Pressemitteilung, 07.09.2026
5) UBS CIO GWM, Invest in transformational innovation, 17.07.2026
6) Grand View Research, Biotechnology Market, August 2023
7) argenx, Pressemitteilung, 08.10.2026
8) Vertex, Pressemitteilung, 01.09.2026

Zum Autor

Jérôme Allet, Leiter Public Distribution für Strukturierte Produkte Schweiz, UBS Investment Bank.

Jérôme Allet begann seine berufliche Laufbahn 2011 als Graduate Talent bei der UBS Investment Bank. Seit 2017 leitet er das Team «Public Distribution Sales Switzerland» im Bereich Structured & Solutions Distribution. In dieser Funktion verantwortet er den öffentlichen Vertrieb von Strukturierten Produkten in der Schweiz. Seit 2018 ist er zusätzlich für White Label Lösungen im Bereich Hebelprodukte in Europa zuständig.

Kontakt: Website: keyinvest-ch.ubs.com, E-Mail: keyinvest@ubs.com, Tel. +41 800 880 881

In eigener Sache

Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung

Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:13 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
17:00 Logo WHS Fed-Entscheidung LIVE: Heute Abend zählt jedes Wort von Warsh – kommt der nächste Zinsschock?
10:33 Tesla hebt ab: Zwischen Show und Fusion
09:20 Marktüberblick: Werte mit KI-Bezug gesucht
09:03 Rekordhoch rückt näher
27.10.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bayer AG
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’185.03 19.73 SYBKYU
Short 15’494.16 13.90 SNBC4U
Short 16’087.44 8.85 S0B82U
SMI-Kurs: 14’581.10 28.10.2026 17:30:07
Long 13’987.04 19.86 SWBSHU
Long 13’669.86 13.97 S2BY4U
Long 13’065.03 8.87 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie sackt ab: Grossbank vermeldet Umsatz- und Gewinnsteigerung - Rückkaufprogramm soll bis 2027 abgeschlossen sein
Sika-Aktie sackt ab: Bauchemiehersteller übernimmt Duproof in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Logitech-Aktie bricht zweistellig ein: Ergebnis über Erwartungen - Zulieferer-Ausfall drückt kommende Umsätze
SK hynix-Aktie springt zweistellig an: Speicherchiphersteller übertrifft Erwartungen - KI-Boom führt zu rasantem Wachstum
Deutsche Bank AG beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy
Ausblick: UBS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Infineon-Aktie im Plus: Milliardenschwerer Ausbau der Galliumnitrid-Produktion in Villach
Zuversicht in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus
Novartis-Aktie im Aufwind: Pharmariese zurück auf Wachstumskurs - Forschungs-Flop belastet Ergebnis

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Weitere Artikel dieses Kolumnisten

12.10.26 Gaming: GTA VI und das Milliardenpotenzial der Branche
01.06.26 Weltraumwirtschaft: Ein IPO der Superlative
02.04.26 Regenerative Energie: Die Wende läuft
29.01.26 Quantum Computing: Schlüsseltechnologie mit Wachstumspotenzial
10.11.25 Silber: Raus aus dem Schatten
07.10.25 KI: Katalysator einer neuen Wachstumsphase an der Börse
08.09.25 Gold: Kommt der nächste Ausbruch nach oben?
19.06.25 Europa: Der alte Kontinent stellt sich neu auf
14.02.25 Künstliche Intelligenz: Das Rennen hat gerade erst begonnen
02.12.24 2025: Kein Platz für Langeweile