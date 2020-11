Experten-Seminar: Gibt es DEN richtigen Weg zum perfekten ETF Portfolio?

ETFs sind eine günstige Alternative zu aktiv verwalteten Fonds. Vermögen professionell gestreut aufzubauen, ist mit ETFs ein Kinderspiel. Wie ETFs funktionieren und wie Sie als Anleger so Ihre Anlagechancen erhöhen, erfahren Sie im Online-Seminar am 25. November.

Für Anleger, die Zeit, Aufwand und Kosten weiter reduzieren möchten, sind ETFs ein perfektes Instrument. Sie kombinieren die breite Streuung und die professionelle Vermögensverwaltung traditioneller Fonds mit der fortlaufenden Handelbarkeit von Aktien - und sind dennoch kostengünstig. Erfahren Sie im Experten-Seminar am 25. November um 18 Uhr, wie Sie von ETF-Portfolios profitieren können.

Vielen Anlegern ist ausserdem gar nicht bewusst, dass es zwei Börsen in der Schweiz gibt. Die BX Swiss, ist neben der SIX die zweite Börse am Platz und wird gerne als ältestes Start-Up der Welt beschrieben. Doch was steckt dahinter? Im ersten Teil des Experten-Seminars am 25. November stellen Ihnen die Börsenprofis David Kunz und Martin Raab den BX Swiss vor und zeigen Ihnen alles, was Sie über die Börse wissen müssen.

Die Experten geben Ihnen im zweiten Teil des Experten-Seminars am 25. November exklusive Einblicke in Portfolio Research und verschiedene Taktiken. David Kunz und Martin Raab zeigen Ihnen praxisnah anhand verschiedener Beispiele, wie Sie eine Anlagestrategie finden, die zu ihnen passt, und welche Kriterien Sie bei der Zusammenstellung eines Portfolios beachten sollten.

Ihre Experten im Online-Seminar

David Kunz ist seit Februar 2018 Managing Director / Deputy CEO bei der BX Swiss in Zürich und seit April 2020 COO. Er verantwortet den operativen Börsenbetrieb. Weiterhin gehören das Business Development, BX Swiss TV und das Projektmanagement zu seinem Verantwortungsbereich. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Landesbank Baden-Württemberg startete David Kunz seine Laufbahn bei der Euwax AG begleitet von einem Wirtschaftsstudium. Angefangen mit der Zulassung als Händler im Derivatebereich der Euwax AG über den Treasury Bereich der Börse Stuttgart kann er auf eine 20-jährige Berufslaufbahn in der Börsenlandschaft blicken. Als fachlicher Leiter des Project and Change Managements der Börse Stuttgart war er zuletzt für strategische Projekte zuständig.

Martin Raab ist Vermögensverwalter, Produkt-Ingenieur und Buchautor. Er wurde in der Finanzbranche durch die Leitung des «payoff magazine» (2010-2018) und regelmässige Medienpräsenz (Bloomberg, FT AdvisorIQ, Handelsblatt, BX Swiss, Politico) bekannt. Der gelernte Bankkaufmann startete 1996 in der Investmentbranche, u.a. im Bondgeschäft und institutionellen Asset-Management. Anschliessend arbeitete Raab für State Street/PIMCO im institutionellen Fondsgeschäft für die Standorte München, London und Newport Beach (CA). Nach erfolgreichen Jahren (u.a. Lancierung einer innovativen Emissionsplattform für ein deutsches Infrastuktur- und Kommunalförderinstitut mit AAA-Rating) im Neuproduktprozess für Aktien- und Rohstoffprodukte der BayernLB, wechselte er 2010 in die Welt der Finanzmedien. Raab war bis 2018 Executive Director und Chefredaktor bei Derivative Partners in Zürich, dem führenden Schweizer Finanzmedienunternehmen. Inzwischen ist er in die Asset-Management-Welt zurückgekehrt und geschäftsführend für ein Family Office tätig. Der Investment-Stratege publiziert regelmässig und ist Autor zweier Bücher («Beyond Smart Beta», «Die Welt der Strukturierten Produkte»). Des Weiteren ist er Gründungspartner von Sugarwood Financial Partners und zählt zum engen Beraterkreis prominenter High Net Worth Individuals. Sein Profil wird von einem Fakultätsabschluss in Betriebswirtschaft an der TU München sowie dem Fachausweis als Chartered Alternative Investment Analyst® abgerundet.