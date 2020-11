Experten-Seminar: Die 4 Prinzipien erfolgreicher Vermögensanlage

Möglichkeiten für die Vermögensanlage gibt es genug. Bei der Auswahl sollten sich Investoren aber nicht von Verlockungen leiten lassen, sondern auf bewährte Prinzipien zurückgreifen. Welche das sind und welche Punkte bei der Vermögensanlage eine entscheidende Rolle spielen, erfahren Sie in unserem Experten-Seminar.

Bitte beachten: Diese Information richtet sich ausschliesslich an Unternehmen, Berater und professionelle Anleger.

Märkte, Wirtschaft, Manager-Ratings, Performance - die Vermögensanlage ist voller Verlockungen, denen viele Investoren ihre Aufmerksamkeit widmen. Das wirklich Wichtige gerät dabei schnell ausser Acht: bewährte Grundsätze erfolgreicher Vermögensanlage.

Welche das sind, erfahren Sie im Experten-Seminar am 8. Dezember. Andreas Zingg, Geschäftsführer der Vanguard Investments Switzerland GmbH, erklärt Ihnen ab 11 Uhr, auf welcher Idee die Grundsätze der Vermögensanlage beruhen. Worauf sollten Sie als Investor also wirklich bei einer Vermögensanlage achten?

» Hier zum Experten-Seminar anmelden!

"Anleger erhöhen ihre Erfolgschancen, wenn sie sich auf die Faktoren konzentrieren, die sie auch kontrollieren können", sagte Zingg im Vorgespräch. Was sind die Prinzipien erfolgreicher Vermögensanlage und wie könnte ein Modell-Portfolio aussehen, das auf diesen Prinzipien beruht? Antworten auf diese Fragen gibt der Börsenprofi im Experten-Seminar am 8. Dezember.

» Jetzt zum Experten-Seminar anmelden und Profi-Tipps erhalten!

Andreas Zingg greift im Experten-Seminar vier verschiedene Punkte auf, die eine entscheidende Rolle bei der Vermögensanlage spielen: klare und realistische Ziele, Diversifikation, minimale Kosten sowie langfristige Planung. Melden Sie sich jetzt zu diesem Live-Event an und lernen Sie am 8. Dezember ab 11 Uhr vom Börsenprofi. Sie können - wie immer - kostenfrei und ganz bequem von Ihrem PC, Mac, Tablet oder Smartphone daran teilnehmen.

» Hier kostenfrei zum Experten-Seminar anmelden!

Ihr Experte im Online-Seminar

Andreas Zingg ist Geschäftsführer der Vanguard Investments Switzerland GmbH. Bevor er 2016 seine derzeitige Position übernahm, war er Leiter des Bereichs iShares Sales Middle East & Africa und Leiter des Bereichs iShares Sales für den deutschsprachigen Raum der Schweiz bei BlackRock. Davor war er als Senior Product Specialist im ETF-Geschäft der UBS Global Asset Management tätig. Andreas Zingg begann seine Karriere als Projektmanager bei McKinsey & Co. wo er als Engagement Manager für die Leitung von Projekten in Bereichen Unternehmensstrategie, Transformation und Vertriebsstrategien in verschiedenen Branchen verantwortlich war. Andreas Zingg studierte Volkswirtschaft und erwarb im Jahr 2009 einen Doktortitel in Betriebswirtschaftslehre von der Universität St. Gallen.