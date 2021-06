Experten-Seminar: China New Vision - Masterplan für die Zukunft

Der strukturelle Wandel in China schreitet weiter voran. Im Rahmen des vierzehnten Fünfjahresplanes hat sich die Zentralregierung bis 2025 viel vorgenommen. Von den gezielten Reformanstrengungen dürften bestimmte Sektoren und Unternehmen profitieren. Wie auch Sie daraus eine Rendite generieren können, erfahren Sie im Online-Seminar am 17. Juni.

Die chinesische Regierung hat das geld- und fiskalpolitische Steuer mit aller Kraft herumgerissen - mit Erfolg. Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft hat sich seit Jahresbeginn an allen Fronten und auf hohem Niveau stabilisiert. Daran wird sich auf absehbare Zeit nichts ändern. Im Online-Seminar am 17. Juni wird Vivien Sparenberg, Head Flow Products Distribution Schweiz von Vontobel, Ihnen zeigen, wie Sie von diesen Entwicklungen profitieren können.

Begünstigt durch die anziehende Wirtschaftsdynamik erholt sich auch die Gewinnentwicklung der chinesischen Firmen. Und sehr zögerlich stabilisiert sich auch der chinesische Aktienmarkt vom desaströsen Start ins neue Jahr. Vivien Sparenberg wird Ihnen den China New Vision Index vorstellen. Sie wird dabei auf die in ihm enthaltenen Unternehmen und Sektoren eingehen.

Seien Sie im Experten-Seminar am 17. Juni ab 18 Uhr live mit dabei und erhalten Sie wertvolle Tipps für Ihr eigenes Depot.

Ihr Experte im Online-Seminar

Vivien Sparenberg ist, nachdem sie erste Praxis Erfahrungen im Bereich Strukturierter Produkte bei der BNP Paribas, Commerzbank und Berenberg gesammelt hat, seit 2015 für Vontobel tätig. Im Jahr 2020 übernahm Sie die Funktion als Head Flow Products Distribution Switzerland und betreut mit ihrem Team die Privatanleger des Schweizer Marktes.