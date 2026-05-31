Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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31.05.2026 22:30:38
Experten sehen bei Walmart-Aktie Potenzial
Die jüngsten Expertenmeinungen zur Walmart-Aktie im Überblick.
Walmart Experten haben ihre Einschätzung der Walmart-Aktie veröffentlicht.
14 Experten stufen die Walmart-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 140,86 USD, was einem Anstieg von 25,11 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Walmart-Aktie von 115,75 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|141,00 USD
|21,81
|22.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|154,00 USD
|33,05
|22.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|137,00 USD
|18,36
|22.05.2026
|Barclays Capital
|132,00 USD
|14,04
|22.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.05.2026
|RBC Capital Markets
|140,00 USD
|20,95
|21.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|137,00 USD
|18,36
|21.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|19.05.2026
|UBS AG
|147,00 USD
|27,00
|14.05.2026
|Barclays Capital
|132,00 USD
|14,04
|11.05.2026
|UBS AG
|147,00 USD
|27,00
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Redaktion finanzen.ch
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