Experten sehen bei Stabilus SE-Aktie Potenzial

4 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Stabilus SE-Aktie veröffentlicht.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 28,50 EUR für die Stabilus SE-Aktie, was einem Anstieg von 11,22 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 17,28 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 34,00 EUR 96,76 04.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 22,00 EUR 27,31 04.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 30,00 EUR 73,61 03.08.2026 Bernstein Research 28,00 EUR 62,04 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch