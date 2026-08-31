Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
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31.08.2026 18:00:38
Experten sehen bei Stabilus SE-Aktie Potenzial
4 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Stabilus SE-Aktie veröffentlicht.
4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 28,50 EUR für die Stabilus SE-Aktie, was einem Anstieg von 11,22 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 17,28 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|34,00 EUR
|96,76
|04.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22,00 EUR
|27,31
|04.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|30,00 EUR
|73,61
|03.08.2026
|Bernstein Research
|28,00 EUR
|62,04
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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18:08
|EQS-PVR: Stabilus SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)
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Analysen zu Stabilus SE
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