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31.10.2026 22:30:38
Experten sehen bei SpaceX-Aktie Potenzial
Im abgelaufenen Monat haben 26 Experten ihre Analyse der SpaceX-Aktie abgegeben.
24 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von SpaceX mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 269,77 USD für die SpaceX-Aktie, was einem Anstieg von 135,05 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 134,72 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|250,00 USD
|85,57
|26.10.2026
|Bernstein Research
|268,00 USD
|98,93
|26.10.2026
|RBC Capital Markets
|225,00 USD
|67,01
|21.10.2026
|Deutsche Bank AG
|235,00 USD
|74,44
|21.10.2026
|UBS AG
|230,00 USD
|70,72
|21.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|500,00 USD
|271,14
|21.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.10.2026
|Barclays Capital
|300,00 USD
|122,68
|21.10.2026
|Bernstein Research
|248,00 USD
|84,09
|21.10.2026
|Deutsche Bank AG
|235,00 USD
|74,44
|19.10.2026
|Bernstein Research
|248,00 USD
|84,09
|19.10.2026
|RBC Capital Markets
|225,00 USD
|67,01
|09.10.2026
|Bernstein Research
|248,00 USD
|84,09
|09.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu SpaceX
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|26.10.26
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|26.10.26
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|21.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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