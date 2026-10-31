Experten sehen bei SpaceX-Aktie Potenzial

Im abgelaufenen Monat haben 26 Experten ihre Analyse der SpaceX-Aktie abgegeben.

24 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von SpaceX mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 269,77 USD für die SpaceX-Aktie, was einem Anstieg von 135,05 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 134,72 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 250,00 USD 85,57 26.10.2026 Bernstein Research 268,00 USD 98,93 26.10.2026 RBC Capital Markets 225,00 USD 67,01 21.10.2026 Deutsche Bank AG 235,00 USD 74,44 21.10.2026 UBS AG 230,00 USD 70,72 21.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 500,00 USD 271,14 21.10.2026 DZ BANK - - 21.10.2026 Barclays Capital 300,00 USD 122,68 21.10.2026 Bernstein Research 248,00 USD 84,09 21.10.2026 Deutsche Bank AG 235,00 USD 74,44 19.10.2026 Bernstein Research 248,00 USD 84,09 19.10.2026 RBC Capital Markets 225,00 USD 67,01 09.10.2026 Bernstein Research 248,00 USD 84,09 09.10.2026

Redaktion Finanzen.net