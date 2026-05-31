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Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

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31.05.2026 18:00:38

Experten sehen bei Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Potenzial

Shell
32.67 CHF -0.64%
Kaufen Verkaufen

Im vergangenen Mai haben 8 Experten die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) wie folgt eingeschätzt.

7 Analysten empfehlen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 41,50 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, was einem Anstieg von 10,32 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 31,18 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.39,00 GBP25,0822.05.2026
Jefferies & Company Inc.45,00 GBP44,3221.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)40,00 GBP28,2912.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.--08.05.2026
JP Morgan Chase & Co.39,00 GBP25,0808.05.2026
UBS AG35,00 GBP12,2508.05.2026
Barclays Capital45,00 GBP44,3208.05.2026
Jefferies & Company Inc.44,00 GBP41,1207.05.2026
Barclays Capital45,00 GBP44,3207.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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22.05.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
12.05.26 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’104.97 19.57 SRFB9U
Short 14’380.56 13.85 SQEBJU
Short 14’928.09 8.88 SJ1B5U
SMI-Kurs: 13’542.66 29.05.2026 17:31:09
Long 13’000.95 19.86 SVB5UU
Long 12’702.65 13.85 BSU9TU
Long 12’169.04 8.97 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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