Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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31.05.2026 18:00:38
Experten sehen bei Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Potenzial
Im vergangenen Mai haben 8 Experten die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) wie folgt eingeschätzt.
7 Analysten empfehlen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 41,50 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, was einem Anstieg von 10,32 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 31,18 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|39,00 GBP
|25,08
|22.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|45,00 GBP
|44,32
|21.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|40,00 GBP
|28,29
|12.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|-
|-
|08.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|39,00 GBP
|25,08
|08.05.2026
|UBS AG
|35,00 GBP
|12,25
|08.05.2026
|Barclays Capital
|45,00 GBP
|44,32
|08.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|44,00 GBP
|41,12
|07.05.2026
|Barclays Capital
|45,00 GBP
|44,32
|07.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Shell Buy
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|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Goldman Sachs Group Inc.
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