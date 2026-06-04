NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Expertenprognosen
|
04.06.2026 11:14:00
Experten sehen bei NVIDIA-Aktie Potenzial
So geht es mit der NVIDIA-Aktie Experten zufolge weiter.
Im Mai 2026 haben 30 Analysten eine Einschätzung der NVIDIA-Aktie vorgenommen.
30 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für NVIDIA ein Kursziel von 307,77 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 96,63 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 211,14 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|21.05.2026
|UBS AG
|280,00 USD
|32,61
|21.05.2026
|RBC Capital Markets
|270,00 USD
|27,88
|21.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|280,00 USD
|32,61
|21.05.2026
|Barclays Capital
|275,00 USD
|30,25
|21.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|285,00 USD
|34,98
|21.05.2026
|Bernstein Research
|315,00 USD
|49,19
|21.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|300,00 USD
|42,09
|21.05.2026
|RBC Capital Markets
|250,00 USD
|18,40
|14.05.2026
|UBS AG
|275,00 USD
|30,25
|14.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|250,00 USD
|18,40
|07.05.2026
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
06:00
|Nvidia takes AI battle from the data centre to the laptop (Financial Times)
|
03.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
03.06.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
03.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
03.06.26