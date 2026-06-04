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NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

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Expertenprognosen 04.06.2026 11:14:00

Experten sehen bei NVIDIA-Aktie Potenzial

Experten sehen bei NVIDIA-Aktie Potenzial

So geht es mit der NVIDIA-Aktie Experten zufolge weiter.

NVIDIA
168.06 CHF -1.68%
Kaufen Verkaufen

Im Mai 2026 haben 30 Analysten eine Einschätzung der NVIDIA-Aktie vorgenommen.

30 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für NVIDIA ein Kursziel von 307,77 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 96,63 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 211,14 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--21.05.2026
UBS AG280,00 USD32,6121.05.2026
RBC Capital Markets270,00 USD27,8821.05.2026
JP Morgan Chase & Co.280,00 USD32,6121.05.2026
Barclays Capital275,00 USD30,2521.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.285,00 USD34,9821.05.2026
Bernstein Research315,00 USD49,1921.05.2026
Jefferies & Company Inc.300,00 USD42,0921.05.2026
RBC Capital Markets250,00 USD18,4014.05.2026
UBS AG275,00 USD30,2514.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.250,00 USD18,4007.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2338 18.09.2026 152901538
Long 12.1424 18.12.2026 155495022
Long 424.9841 18.06.2026 149412972
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7997 11.71 155497769
Long 10.9603 6.03 156347407
Long 56.6645 -1.40 157048631
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7997 11.00 155496909
Short 10.9603 5.54 157049099
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -12.97 116116852
Long 10 -10.12 143965845
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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