Experten sehen bei Novo Nordisk-Aktie weniger Potenzial

Im Oktober 2026 haben 4 Experten die Novo Nordisk-Aktie analysiert.

3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novo Nordisk mit Halten ein, 1 Analyst empfiehlt die Novo Nordisk-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 276,75 DKK fest. Dies entspricht einem Anstieg von 10,65 DKK zum aktuellen CPH-Kurs von Novo Nordisk in Höhe von 266,10 DKK.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 275,00 DKK 3,34 28.10.2026 UBS AG 332,00 DKK 24,77 15.10.2026 Deutsche Bank AG 225,00 DKK -15,45 07.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 275,00 DKK 3,34 05.10.2026

Redaktion Finanzen.net