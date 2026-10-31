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31.10.2026 18:00:38
Experten sehen bei Novo Nordisk-Aktie weniger Potenzial
Im Oktober 2026 haben 4 Experten die Novo Nordisk-Aktie analysiert.
3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novo Nordisk mit Halten ein, 1 Analyst empfiehlt die Novo Nordisk-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 276,75 DKK fest. Dies entspricht einem Anstieg von 10,65 DKK zum aktuellen CPH-Kurs von Novo Nordisk in Höhe von 266,10 DKK.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|275,00 DKK
|3,34
|28.10.2026
|UBS AG
|332,00 DKK
|24,77
|15.10.2026
|Deutsche Bank AG
|225,00 DKK
|-15,45
|07.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|275,00 DKK
|3,34
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|Novo Nordisk Neutral
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|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novo Nordisk Underweight
|Morgan Stanley
|28.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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