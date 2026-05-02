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Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos Aktie 4673653 / US6261881063

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Analysen des Monats 02.05.2026 16:54:00

Experten sehen bei Munich Re-Aktie Potenzial

Experten sehen bei Munich Re-Aktie Potenzial

Im letzten Monat wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos
10.60 EUR -1.85%
Kaufen Verkaufen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Experten haben ihre Einschätzung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie veröffentlicht.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 612,50 EUR beziffert, während der aktuelle Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs an der Börse XETRA bei 510,80 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.655,00 EUR28,2316.04.2026
RBC Capital Markets560,00 EUR9,6316.04.2026
Barclays Capital606,00 EUR18,6415.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)629,00 EUR23,1407.04.2026

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images,Casimiro PT / Shutterstock.com

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