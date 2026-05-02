Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos Aktie 4673653 / US6261881063
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02.05.2026 16:54:00
Experten sehen bei Munich Re-Aktie Potenzial
Im letzten Monat wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Experten haben ihre Einschätzung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie veröffentlicht.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 612,50 EUR beziffert, während der aktuelle Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs an der Börse XETRA bei 510,80 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|655,00 EUR
|28,23
|16.04.2026
|RBC Capital Markets
|560,00 EUR
|9,63
|16.04.2026
|Barclays Capital
|606,00 EUR
|18,64
|15.04.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|629,00 EUR
|23,14
|07.04.2026
Redaktion finanzen.ch