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Monats-Einschätzungen 02.05.2026 15:43:00

Experten sehen bei Microsoft-Aktie Potenzial

Experten sehen bei Microsoft-Aktie Potenzial

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Microsoft-Aktie im Überblick.

Microsoft
315.13 CHF -6.07%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 22 Experten ihre Analyse der Microsoft-Aktie abgegeben.

22 Analysten empfehlen die Microsoft-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 560,36 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 152,58 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Microsoft in Höhe von 407,78 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG510,00 USD25,0730.04.2026
DZ BANK--30.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.610,00 USD49,5930.04.2026
Barclays Capital545,00 USD33,6530.04.2026
RBC Capital Markets640,00 USD56,9530.04.2026
UBS AG510,00 USD25,0728.04.2026
Barclays Capital600,00 USD47,1428.04.2026
RBC Capital Markets640,00 USD56,9527.04.2026
Jefferies & Company Inc.675,00 USD65,5327.04.2026
UBS AG510,00 USD25,0724.04.2026
Jefferies & Company Inc.675,00 USD65,5324.04.2026

Redaktion finanzen.ch

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