Experten sehen bei Microsoft-Aktie Potenzial

Im abgelaufenen Monat haben 22 Experten ihre Analyse der Microsoft-Aktie abgegeben.

22 Analysten empfehlen die Microsoft-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 560,36 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 152,58 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Microsoft in Höhe von 407,78 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 510,00 USD 25,07 30.04.2026 DZ BANK - - 30.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 610,00 USD 49,59 30.04.2026 Barclays Capital 545,00 USD 33,65 30.04.2026 RBC Capital Markets 640,00 USD 56,95 30.04.2026 UBS AG 510,00 USD 25,07 28.04.2026 Barclays Capital 600,00 USD 47,14 28.04.2026 RBC Capital Markets 640,00 USD 56,95 27.04.2026 Jefferies & Company Inc. 675,00 USD 65,53 27.04.2026 UBS AG 510,00 USD 25,07 24.04.2026 Jefferies & Company Inc. 675,00 USD 65,53 24.04.2026

Redaktion finanzen.ch