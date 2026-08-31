Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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31.08.2026 18:00:38
Experten sehen bei Kontron-Aktie Potenzial
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Kontron-Aktie im Überblick.
Die Kontron-Aktie wurde im August 2026 von 4 Experten analysiert.
4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 27,50 EUR beziffert, während der aktuelle Kontron-Kurs an der Börse XETRA bei 21,90 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|26,00 EUR
|18,72
|26.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|Warburg Research
|28,50 EUR
|30,14
|07.08.2026
|Warburg Research
|28,50 EUR
|30,14
|07.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|27,00 EUR
|23,29
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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