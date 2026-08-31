Experten sehen bei Kontron-Aktie Potenzial

Die Kontron-Aktie wurde im August 2026 von 4 Experten analysiert.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 27,50 EUR beziffert, während der aktuelle Kontron-Kurs an der Börse XETRA bei 21,90 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 26,00 EUR 18,72 26.08.2026 DZ BANK - - 07.08.2026 Warburg Research 28,50 EUR 30,14 07.08.2026 Warburg Research 28,50 EUR 30,14 07.08.2026 Jefferies & Company Inc. 27,00 EUR 23,29 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch