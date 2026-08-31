Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
31.08.2026 18:00:38
Experten sehen bei Diageo-Aktie Potenzial
Im vergangenen August haben 17 Experten die Aktie von Diageo wie folgt eingeschätzt.
9 Experten raten die Diageo-Aktie zu kaufen, 8 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Diageo ein Kursziel von 20,36 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 3,27 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 17,09 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|24,90 GBP
|45,70
|28.08.2026
|RBC Capital Markets
|20,00 GBP
|17,03
|24.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|22,00 GBP
|28,73
|19.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|18,00 GBP
|5,32
|12.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|19,00 GBP
|11,18
|10.08.2026
|UBS AG
|16,00 GBP
|-6,38
|10.08.2026
|Deutsche Bank AG
|17,70 GBP
|3,57
|10.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|22,00 GBP
|28,73
|10.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22,23 GBP
|30,08
|10.08.2026
|Barclays Capital
|22,30 GBP
|30,49
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|17,00 GBP
|-0,53
|07.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|18,00 GBP
|5,32
|07.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|18,00 GBP
|5,32
|06.08.2026
|Bernstein Research
|25,50 GBP
|49,21
|06.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|20,00 GBP
|17,03
|06.08.2026
|Bernstein Research
|25,50 GBP
|49,21
|04.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|18,00 GBP
|5,32
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diageo plc
|
18:00
|Experten sehen bei Diageo-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
28.08.26
|Diageo Aktie News: Diageo legt am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Diageo Aktie News: Diageo am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
28.08.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Vormittag nordwärts (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|28.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.