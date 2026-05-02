Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’136 0.8%  SPI 18’551 0.9%  Dow 49’499 -0.3%  DAX 24’292 1.4%  Euro 0.9165 0.0%  EStoxx50 5’882 0.0%  Gold 4’613 -0.2%  Bitcoin 61’174 2.5%  Dollar 0.7827 0.1%  Öl 109.1 -4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Angriff der Cloud-Giganten: Warum Amazon mit Graviton die Vormachtstellung von Aktien wie Intel, NVIDIA & Co. attackiert
April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur BASF-Aktie
Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Die Performance der Kryptowährungen
So bewegen sich Gold & Co. heute
Revolut verschiebt Börsengang: IPO der Aktie frühestens 2028 geplant
Suche...

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Unter der Lupe 02.05.2026 12:47:00

Experten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial

Experten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank
24.45 CHF -0.27%
Kaufen Verkaufen

Im April 2026 haben 10 Experten die Deutsche Bank-Aktie analysiert.

5 Experten raten die Deutsche Bank-Aktie zu kaufen, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 34,91 EUR für die Deutsche Bank-Aktie, was einem Anstieg von 8,41 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 26,50 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--29.04.2026
UBS AG34,00 EUR28,3029.04.2026
Jefferies & Company Inc.33,00 EUR24,5329.04.2026
Barclays Capital32,00 EUR20,7529.04.2026
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR50,9429.04.2026
Warburg Research34,60 EUR30,5729.04.2026
RBC Capital Markets35,00 EUR32,0829.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.34,50 EUR30,1929.04.2026
UBS AG34,00 EUR28,3024.04.2026
Barclays Capital32,00 EUR20,7520.04.2026
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR50,9407.04.2026

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Deutsche Bank-Aktie schwächer: Verstösse gegen Russland-Sanktionen gemeldet
Deutsche Bank-Aktie trotzdem tiefer: Gewinnsprung im ersten Quartal
Deutsche Bank-Aktie steigt: Ratingagentur Fitch erhöht den Ausblick

Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com,Daniel Gast / pixelio.de

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten