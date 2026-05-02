Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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02.05.2026 12:47:00
Experten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Deutsche Bank-Aktie.
Deutsche Bank
24.45 CHF -0.27%
Im April 2026 haben 10 Experten die Deutsche Bank-Aktie analysiert.
5 Experten raten die Deutsche Bank-Aktie zu kaufen, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 34,91 EUR für die Deutsche Bank-Aktie, was einem Anstieg von 8,41 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 26,50 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|29.04.2026
|UBS AG
|34,00 EUR
|28,30
|29.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|33,00 EUR
|24,53
|29.04.2026
|Barclays Capital
|32,00 EUR
|20,75
|29.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|40,00 EUR
|50,94
|29.04.2026
|Warburg Research
|34,60 EUR
|30,57
|29.04.2026
|RBC Capital Markets
|35,00 EUR
|32,08
|29.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|34,50 EUR
|30,19
|29.04.2026
|UBS AG
|34,00 EUR
|28,30
|24.04.2026
|Barclays Capital
|32,00 EUR
|20,75
|20.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|40,00 EUR
|50,94
|07.04.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com,Daniel Gast / pixelio.de
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