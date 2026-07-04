ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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04.07.2026 12:27:00
Experten sehen bei ASML-Aktie Potenzial
Das sind die Einschätzungen der Experten für die ASML NV-Aktie.
Die ASML NV-Aktie wurde im Juni 2026 von 4 Analysten analysiert.
4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 1.842,50 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 230,50 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der ASML NV-Aktie von 1.612,00 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|2.000,00 EUR
|24,07
|29.06.2026
|Bernstein Research
|1.700,00 EUR
|5,46
|15.06.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|1.770,00 EUR
|9,80
|11.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|1.900,00 EUR
|17,87
|03.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|01.06.2026
Redaktion finanzen.ch
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