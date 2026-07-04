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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

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Experteneinschätzungen 04.07.2026 12:27:00

Experten sehen bei ASML-Aktie Potenzial

Experten sehen bei ASML-Aktie Potenzial

Das sind die Einschätzungen der Experten für die ASML NV-Aktie.

ASML NV
1482.26 CHF 0.86%
Kaufen Verkaufen

Die ASML NV-Aktie wurde im Juni 2026 von 4 Analysten analysiert.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 1.842,50 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 230,50 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der ASML NV-Aktie von 1.612,00 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital2.000,00 EUR24,0729.06.2026
Bernstein Research1.700,00 EUR5,4615.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.1.770,00 EUR9,8011.06.2026
JP Morgan Chase & Co.1.900,00 EUR17,8703.06.2026
Jefferies & Company Inc.--01.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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