Experten sehen bei ASML-Aktie Potenzial

Die ASML NV-Aktie wurde im Juni 2026 von 4 Analysten analysiert.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 1.842,50 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 230,50 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der ASML NV-Aktie von 1.612,00 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 2.000,00 EUR 24,07 29.06.2026 Bernstein Research 1.700,00 EUR 5,46 15.06.2026 Goldman Sachs Group Inc. 1.770,00 EUR 9,80 11.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 1.900,00 EUR 17,87 03.06.2026 Jefferies & Company Inc. - - 01.06.2026

Redaktion finanzen.ch