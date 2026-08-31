Experten sehen bei Apple-Aktie weniger Potenzial

Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Einschätzung der Apple-Aktie veröffentlicht.

1 Experte rät die Apple-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten empfehlen die Apple-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 288,66 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 28,19 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Apple-Aktie von 316,85 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 263,66 USD -16,79 31.08.2026 Jefferies & Company Inc. 263,66 USD -16,79 10.08.2026 UBS AG 296,00 USD -6,58 05.08.2026 DZ BANK - - 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch