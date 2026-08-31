Apple Aktie 908440 / US0378331005
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31.08.2026 22:30:38
Experten sehen bei Apple-Aktie weniger Potenzial
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Apple-Aktie.
Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Einschätzung der Apple-Aktie veröffentlicht.
1 Experte rät die Apple-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten empfehlen die Apple-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 288,66 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 28,19 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Apple-Aktie von 316,85 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|263,66 USD
|-16,79
|31.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|263,66 USD
|-16,79
|10.08.2026
|UBS AG
|296,00 USD
|-6,58
|05.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Apple Neutral
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|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
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|UBS AG
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