Experten sehen bei Allianz-Aktie im Juni zusätzliches Potenzial

Im Juni 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Allianz-Aktie vorgenommen.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 684,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 269,90 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Allianz in Höhe von 414,10 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 684,00 EUR 65,18 29.06.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 684,00 EUR 65,18 15.06.2026

Redaktion finanzen.ch