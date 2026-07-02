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Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

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Aktie im Fokus 02.07.2026 12:35:00

Experten sehen bei Allianz-Aktie im Juni zusätzliches Potenzial

Experten sehen bei Allianz-Aktie im Juni zusätzliches Potenzial

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Allianz-Aktie in den Fokus genommen.

Allianz
383.78 CHF 1.22%
Kaufen Verkaufen

Im Juni 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Allianz-Aktie vorgenommen.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 684,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 269,90 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Allianz in Höhe von 414,10 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)684,00 EUR65,1829.06.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)684,00 EUR65,1815.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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