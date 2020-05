Experten kritisieren geplante Steuersenkung für Restaurants

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Sachverständige haben die von der Bundesregierung wegen der Corona-Krise geplante zeitweise Senkung der Mehrwertsteuer für Speisen in Restaurants bei einer Anhörung im Bundestag zum Teil scharf kritisiert. "Ich glaube, dass wir jede Menge Probleme bekommen werden", sagte der Vorsitzende der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, Thomas Eigenthaler.

Werde die Massnahme beschlossen, komme nächstes Jahr die Diskussion, "ob es nicht schnell verlängert wird", sagte er voraus. "Wir tun uns keinen Gefallen", meinte Eigenthaler. Er habe "erhebliche Zweifel" an der Wirksamkeit einer solchen Massnahme, mit der die umsatzsteuerliche Systematik verlassen werde. Eigenthaler riet zudem deutlich davon ab, noch eine Ausweitung einer Ermässigung auf Getränke vorzunehmen, da im Getränkehandel weiter 19 Prozent Steuer anfielen.

Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, stützte bei der Anhörung Kritik an der Mehrwertsteuersenkung. "Man muss fragen, was wirkt am besten", sagte er. Es gehe darum, das Instrument zu finden, mit dem man den stärksten Effekt erreiche. Dies sei die rückwirkende Verlustverrechnung. "Ein Verlustrücktrag hilft besonders stark", betonte der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Investitionen auf der Ausgabenseite sollten zudem dort erfolgen, wo es den grössten Bedarf für Strukturwandel gebe.

Negativ äusserte sich auch der Mannheimer Finanzwirtschaftsprofessor Christoph Spengel. Die Umsatzsteuer ist keine kurzfristige Liquiditätshilfe für Unternehmen", betonte er. Sie würde im übrigen auch nur diejenigen begünstigen, die überhaupt Umsätze machten. "Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Instrument in der Corona-Krise", befand er.

Scholz sah "wichtigen ersten Schritt"

Auch Frank Hechtner von der Technischen Universität Kaiserslautern erklärte, er hege "arge Bedenken, ob diese Massnahme, wenn sie dazu dienen soll, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu beseitigen, so zielführend ist". Wenn man sich dafür entscheide, solle die Massnahme zeitlich befristet werden. "Meiner Meinung nach gibt es aber deutlich bessere Massnahmen", sagte der Ökonom. "Andere Massnahmen sind möglicherweise geeigneter, um dieser Branche zu helfen."

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte die geplante Senkung der Mehrwertsteuer für Restaurants Mitte Mai bei der Einbringung des "Corona-Steuerhilfegesetzes" in den Bundestag als "wichtigen ersten Schritt" zur Stabilisierung dieser stark von den Corona-Beschränkungen getroffenen Branche bezeichnet. Ihr sollten aber in dem für Anfang Juni angekündigten Konjunkturprogramm weitere Massnahmen folgen, hatte er gesagt.

Redner der Opposition hatten weitergehende Massnahmen schon in dem Gesetz gefordert. Das Gesetz sieht eine Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie auf 7 Prozent von 19 Prozent vor. Die bis Ende Juni 2021 befristete Regelung soll für Speisen in Restaurants, nicht aber für Getränke gelten. Speisen zum Mitnehmen unterliegen bereits jetzt dem ermässigten Satz.

Geplant sind auch eine Unterstützung von Kommunen durch eine Verlängerung von Übergangsregelungen im Umsatzsteuergesetz, eine Unterstützung von Unternehmen durch Vereinfachungen bei Vorschriften des Umwandlungssteuergesetzes und eine Steuerfreistellung von Aufstockungen des Kurzabeitergeldes. Damit sollen Vereinbarungen des Koalitionsausschusses von Union und SPD umgesetzt werden.

