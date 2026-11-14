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14.11.2026 11:06:36

Experten betrachten Abhängigkeit von Microsoft als Risiko

BERLIN (awp international) - Viele Unternehmen, Schulen und Behörden setzen bei ihren Computersystemen in Deutschland auf Microsoft . Doch diese Abhängigkeit stellt aus Sicht von Experten und Branchenverbänden ein Risiko dar - sie verweisen auf die grossflächige Störung bei einigen Diensten des US-Konzerns, die inzwischen behoben ist. "Wer sich bei zentralen digitalen Technologien einseitig abhängig macht, riskiert im Ernstfall Produktionsausfälle und Wettbewerbsnachteile", sagte Ralf Wintergerst, Präsident des Branchenverbands Bitkom.

96 Prozent der Unternehmen in Deutschland beziehen laut Bitkom digitale Technologien und Leistungen aus dem Ausland. Bei einem vollständigen Ausfall erwartet eine deutliche Mehrheit demnach Auswirkungen auf ihre Produktion und ihre Geschäftstätigkeit.

Das Problem von weitreichenden gesellschaftlichen Folgen bei nur einem technischen Fehler bei Grossanbietern sieht auch Georg Glasze von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Der Professor für Geografie forscht zur digitalen Souveränität. "Je stärker Kommunikation, Datenspeicherung und Arbeitsprozesse miteinander verknüpft werden, desto schwieriger wird es, einzelne Komponenten auszutauschen oder zu anderen Anbietern zu wechseln", sagt er.

Experten: Zentralisierung aufbrechen

Aus Sicht des IT-Sicherheitsexperten Christopher Kunz hätten sich zahlreiche Wirtschaftsunternehmen zwar selbst dafür entschieden, bei Cloud-Lösungen und Kommunikationssoftware allein auf Microsoft zu setzen. "Doch das ist weder souverän noch resilient", sagte der Experte vom Fachmagazin "Heise Online".

Die Risiken für die deutsche Gesellschaft und Wirtschaft seien gross. "Denn wir sind nicht nur auf Gedeih und Verderb der technischen Kompetenz von Microsoft ausgeliefert, sondern auch dem Wohlwollen der US-Regierung. Diese kann über Sanktionen blitzschnell dafür sorgen, dass einzelne Organisationen oder auch ganze Staaten den Zugriff auf die Microsoft-Cloud verlieren."

Die Zentralisierung auf wenige Dienstleister sollte dringend aufgebrochen werden, fordert auch der IT-Sicherheitsberater Manuel Atug. Er ist Gründer und Sprecher der AG Kritis, eines Zusammenschlusses unabhängiger Fachleute für kritische Infrastrukturen. Es gebe genügend andere Anbieter aus Deutschland oder Europa.

Unternehmen brauchen Alternativen für den Notfall

Je länger ein Ausfall dauere, desto schwieriger werde die Situation für Unternehmen, heisst es vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Zwar gebe es bei der aktuellen Microsoft-Störung keine Hinweise auf einen Cyberangriff. Aber unabhängig davon, ob technische Fehler oder Cyberangriffe für Systemausfälle sorgten, brauche es klare Abläufe, wie Prozesse trotzdem weiterlaufen und Unternehmen handlungsfähig bleiben könnten.

Zur Resilienz gehöre nicht nur die Abwehr von Gefahren, sondern auch die Vorbereitung von Alternativen, so das BSI. Den Aufruf, sich auf Notfälle besser vorzubereiten, teilt auch Alexander Rabe, Geschäftsführer vom Verband der Internetwirtschaft Eco. "Dafür brauchen wir redundante Infrastrukturen, ausreichend Rechenzentrumskapazitäten und unabhängige Ausweichmöglichkeiten."

Seit Donnerstag war es weltweit zu Ausfällen bei zentralen Diensten des Pakets Microsoft 365 gekommen. Betroffen waren neben dem E-Mail-Dienst Outlook unter anderem das Bürokommunikations-Programm Teams, die Dateiablagen SharePoint und OneDrive, der KI-Assistent Copilot sowie das Verwaltungsportal für IT-Administratoren.

Ausfälle von Online-Diensten gehören zum Alltag - meist sind sie aber von kurzer Dauer. Manchmal sind die Probleme aber so gravierend, dass es zu stundenlangen Störungen kommt. Microsofts Cloud- und E-Mail-Dienste hatten erst Ende August einen stundenlangen grossflächigen Ausfall durchlebt, bei dem sich Nutzer nicht einloggen oder Nachrichten senden und empfangen konnten./mib/DP/he

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 16’022.65 13.90 S4QBAU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
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Long 14’116.36 13.77 SPBTLU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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