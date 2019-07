Expert System aide les entreprises du secteur des médias de Hollywood, et au-delà, avec l'ontologie Creative Works (Œuvres créatives) de MovieLabs

L'IA de Cogito® permettra aux entreprises du secteur des médias d'appliquer l'ontologie MovieLabs à leurs actifs et de maximiser l'interopérabilité des systèmes de données

PARIS, 23 juillet 2019 /PRNewswire/ -- L'entreprise d'intelligence artificielle Expert System a annoncé aujourd'hui la mise à disposition, dans sa plateforme d'IA Cogito®, de l'ontologie Creative Works développée par MovieLabs, l'organisme à but non lucratif fondé par les principaux studios de Hollywood dont la mission est de faire progresser la recherche et le développement dans l'industrie cinématographique.

L'ontologie Creative Works de MovieLabs, publiée en fin d'année dernière, aide les entreprises de média à adapter leurs infrastructures à un paysage media de plus en plus axé sur les données. En définissant des classes d'entités (Œuvre créative, Contributeur, Personnage...), des identifiants uniques, leurs propriétés et relations, cette ontologie constitue un cadre standard qui décrit les relations entre œuvres et autres entités, et structure les métadonnées des applications métier. Les producteurs de contenus, plateformes de distribution et prestataires de services peuvent ainsi rendre les métadonnées de leurs actifs média interopérables et intégrer fiablement les données provenant d'autres systèmes.

La plateforme Cogito® d'Expert System comprend le langage (comme le langage employé dans les scénarios, les synopsis et les critiques) et applique automatiquement des métadonnées à chaque élément de contenu. Avec l'ontologie Creative Works disponible sous forme de module Cogito®, les entreprises de média pourront simplifier et accélérer l'application du référentiel MovieLabs en automatisant ce processus, qui serait autrement entièrement manuel et fastidieux.

« L'association de la plateforme d'IA Cogito® d'Expert System et de l'ontologie Creative Works de MovieLabs ouvre la voie à une indexation standardisée et automatisée des connaissances et des données média», a expliqué Daniel Mayer, Vice-président produits Expert System. « Nous sommes impatients de créer avec nos clients du secteur des médias des moteurs de recherche, de navigation et de recommandation révolutionnaires et d'étendre considérablement leurs capacités d'analyse. »

« L'un des objectifs clés de l'ontologie Creative Works était de fournir aux producteurs de contenus et prestataires de services un cadre leur permettant d'optimiser l'interopérabilité de leurs structures de données », a expliqué Raymond Drewry, Directeur scientifique, MovieLabs. « En intégrant l'ontologie à son produit d'IA, Expert System propose un puissant nouvel outil, essentiel pour atteindre cet objectif. »

À propos d'Expert System

Expert System (EXSY : MIL) est un leader en Intelligence Artificielle appliquée au texte. Sa plate-forme phare Cogito®, basée sur une association unique de technologie sémantique et d'apprentissage automatique, extrait la connaissance exploitable issue d'informations internes et externes et automatise les processus intensifs de traitement de l'information. Cogito® aide les entreprises à déployer une automatisation cognitive pour accélérer les processus métiers, améliorer la gestion de l'information et permet de prendre de meilleures décisions. Les solutions d'Expert System sont largement utilisées dans le service client, la conformité, l'atténuation des risques liés aux tiers, les applications de renseignement et les médias. De nombreuses organisations issues de secteurs d'activités vairés font confiance à Expert System dans le monde entier : Agence France-Presse, BASF, Bayer, Bloomberg BNA, BNP Paribas, Chevron, Clarivate, Eli Lilly, Gannett, Generali, IMF, Lloyd's of London, Sanofi, Ministère de l'Agriculture des États-Unis, Ministère de la Justice des États-Unis et Zurich Insurance Group.

Pour plus de détails, rendez-vous sur www.expertsystem.com, suivez-nous aussi sur Twitter @Expert_SystemFR.



À propos de MovieLabs

Motion Picture Laboratories, Inc. (MovieLabs) est un laboratoire de recherche technologique à but non lucratif, géré conjointement par Paramount Pictures Corporation, Sony Pictures Entertainment Inc., Universal City Studios LLLP, Walt Disney Pictures and Television et Warner Bros. Entertainment Inc. MovieLabs permet aux studios membres de travailler ensemble pour évaluer de nouvelles technologies et optimiser la qualité et la sécurité. L'objectif est d'aider le secteur à offrir des expériences de nouvelle génération aux consommateurs, à réduire les coûts et renforcer l'efficacité via l'automatisation, mais aussi à obtenir et à partager les données pertinentes et nécessaires à la protection et à la commercialisation des œuvres créatives : le capital essentiel de ce secteur.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.movielabs.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/746112/Expert_System_Logo.jpg