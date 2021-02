Experiment zeigte, dass Jemincares neutralisierender Antikörper JMB2002 wahrscheinlich seine Wirkung gegen die südafrikanische Mutante behalten würde

SHANGHAI, 10. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Am 7. Februar 2021 veröffentlichten Wissenschaftler des Jemincare Shanghai Research Institute ein Preprint-Paper auf BioRxiv mit dem Titel „A human antibody with blocking activity to RBD proteins of multiple SARS-CoV-2 variants including B.1.351 showed potent prophylactic and therapeutic efficacy against SARS-CoV-2 in rhesus macaques" (Ein humaner Antikörper mit blockierender Aktivität gegen das RBD/S-Protein mehrerer SARS-CoV-2-Varianten, einschliesslich B.1.351, zeigte potente prophylaktische und therapeutische Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2 bei Rhesus-Makaken). Darin wird festgestellt, dass der neutralisierende Antikörper JMB2002 von Jemincare, der sich derzeit in einer klinischen Phase I-Studie befindet, in vitro eine breite Blockierungswirkung gegen das hACE2-Protein mehrerer SARS-CoV-2-Varianten, einschliesslich der südafrikanischen Mutante (B.1.351), zeigte.

Die neue Variante von SARS-CoV-2, die zuerst in Südafrika aufgetreten ist, hat sich nun in vielen Ländern auf der ganzen Welt ausgebreitet. Da diese weitaus resistenter gegen Neutralisierung durch Impfstoff-Seren ist, sind Epidemiologen besorgt.

In der Preprint-Publikation wurde berichtet, dass JMB2002 eine 6,8-fach höhere Bindungsaffinität zum SARS-CoV-2 S1-Mutantenprotein der südafrikanischen Mutante B.1.351. im Vergleich zu der des S1-Prototyps zeigte. Obwohl die Blockierwirkung von JMB2002 um das 2,8-fache abgenommen hat, ist sie immer noch 12-mal höher als die von hACE2-Fc gegen die südafrikanische Mutante. Daher ist stark anzunehmen, dass JMB2002 seine neutralisierende Wirkung gegenüber der südafrikanischen Mutante beibehalten würde.

JMB2002, ein neutralisierender Antikörper gegen SARS-CoV-2, wurde unabhängig vom Jemincare Research Institute entwickelt und hat letzten Monat die klinische Phase I begonnen. Präklinische Daten zeigten, dass JMB2002 das Schlüsselepitop der Rezeptorbindungsdomäne (RBD) auf der S1-Untereinheit des SARS-CoV-2 mit der Bindungsschnittstelle des humanen Angiotensin-Converting Enzyme II (hACE2) präzise besetzen kann und starke Bindungs- und Blockierungswirkungen auf die Spike-Glykoproteine der mutierten Viren hat.

Die Ergebnisse aus China deuten darauf hin, dass eine prophylaktische und therapeutische Intervention von SARS-CoV-2 unter Verwendung von JMB2002 wahrscheinlich die Übertragung der derzeit aufkommenden SARS-CoV-2-Varianten verlangsamen und eine effizientere Kontrolle der COVID-19-Pandemie erlauben würde.

Für weitere Informationen besuchen Sie:

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.07.429299v2

Links zu Bildanhängen:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=384026

Bildunterschrift: Das Preprint Papier auf BioRxiv