Experience Investment A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Experience Investment A hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.09 USD gegenüber -0.040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 74.1 Millionen USD gegenüber 49.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch