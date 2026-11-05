Expeditors International of Washington präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Expeditors International of Washington hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.65 USD, nach 1.64 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 4.11 Milliarden USD gegenüber 2.89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch