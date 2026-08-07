Expedia präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Expedia veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7.16 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.48 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.32 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Expedia einen Umsatz von 3.79 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch