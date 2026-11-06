Expedia legte Quartalsergebnis vor

Expedia hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.42 USD gegenüber 7.32 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.94 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.41 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch