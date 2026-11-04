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04.11.2026 22:20:04
Expedia Group, Inc. Q3 Income Climbs
(RTTNews) - Expedia Group, Inc. (EXPE) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $1.030 billion, or $8.42 per share. This compares with $959 million, or $7.33 per share, last year.
Excluding items, Expedia Group, Inc. reported adjusted earnings of $1.148 billion or $9.39 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.9% to $4.938 billion from $4.412 billion last year.
Expedia Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.030 Bln. vs. $959 Mln. last year. -EPS: $8.42 vs. $7.33 last year. -Revenue: $4.938 Bln vs. $4.412 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 3.69 B To $ 3.75 B Full year revenue guidance: $ 16.37 B To $ 16.43 B
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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