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31.08.2026 20:27:13

Expedia Aktie News: Expedia verzeichnet am Montagabend Verluste

Expedia Aktie News: Expedia verzeichnet am Montagabend Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 318,73 USD.

Expedia
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Um 20:26 Uhr fiel die Expedia-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 318,73 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'310 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Expedia-Aktie bei 317,79 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 325,24 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 66'467 Expedia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 341,68 USD. Dieser Kurs wurde am 27.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Expedia-Aktie mit einem Kursplus von 7,20 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 185,38 USD ab. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 71,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Expedia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Expedia 1,60 USD aus. Am 05.08.2026 lud Expedia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Expedia mit einem Umsatz von insgesamt 4.32 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,97 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 20,76 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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