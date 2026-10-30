Expedia Aktie News: Expedia verteuert sich am Abend

Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 285,06 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'334 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Expedia-Aktie bei 286,25 USD. Bei 283,76 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 134'298 Expedia-Aktien umgesetzt.

Bei 341,68 USD erreichte der Titel am 27.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Expedia-Aktie somit 16,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 53,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Expedia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Expedia 1,60 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 7,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,48 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Expedia einen Umsatz von 3.79 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Expedia rechnen Experten am 04.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Expedia-Gewinn in Höhe von 21,05 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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