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30.10.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia zeigt sich am Freitagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Expedia. Zuletzt ging es für das Expedia-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 284,82 USD.
Das Papier von Expedia konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 284,82 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 25'589 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 286,25 USD erreichte die Expedia-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 283,76 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58'854 Expedia-Aktien.
Bei einem Wert von 341,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2026). Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 19,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Expedia-Aktie 34,91 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,50 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Expedia ein EPS von 2,48 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Expedia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.32 Mrd. USD im Vergleich zu 3.79 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Expedia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren. Am 04.11.2027 wird Expedia schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,05 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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