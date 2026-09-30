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30.09.2026 20:27:13

Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit Kurseinbussen

Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit Kurseinbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 265,34 USD.

Expedia
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Das Papier von Expedia gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 265,34 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'016 Punkten notiert. Die Expedia-Aktie sank bis auf 262,70 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 263,92 USD. Zuletzt wechselten 165'006 Expedia-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 341,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 28,77 Prozent Plus fehlen der Expedia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 185,38 USD am 24.02.2026. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 43,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 1,60 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Expedia gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 7,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expedia 2,48 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Expedia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.32 Mrd. USD im Vergleich zu 3.79 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Expedia am 29.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,91 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: VDB Photos / Shutterstock.com
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