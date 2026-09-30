Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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30.09.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia tendiert am Mittwochnachmittag fester
Die Aktie von Expedia zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Expedia zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 267,86 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 267,86 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'047 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Expedia-Aktie bei 268,14 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 263,92 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 58'095 Aktien.
Am 27.08.2026 markierte das Papier bei 341,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 27,56 Prozent Plus fehlen der Expedia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,50 USD. Im Vorjahr erhielten Expedia-Aktionäre 1,60 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 lud Expedia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.32 Mrd. USD – ein Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expedia 3.79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Expedia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Experten gehen davon aus, dass Expedia im Jahr 2026 20,91 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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