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Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038

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29.09.2026 20:27:13

Expedia Aktie News: Expedia am Abend schwächer

Expedia Aktie News: Expedia am Abend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Expedia. Zuletzt ging es für die Expedia-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 262,27 USD.

Expedia
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Die Expedia-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,7 Prozent auf 262,27 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'786 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Expedia-Aktie ging bis auf 255,45 USD. Bei 262,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 194'743 Expedia-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 341,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie. Bei 185,38 USD erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 41,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,60 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,50 USD. Am 05.08.2026 lud Expedia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,48 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 4.32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.79 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Expedia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 20,91 USD je Expedia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: VDB Photos / Shutterstock.com
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