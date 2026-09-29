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29.09.2026 16:29:00

Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag mit Abschlägen

Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Expedia. Der Expedia-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 259,53 USD.

Expedia
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Die Expedia-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 259,53 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'866 Punkten steht. In der Spitze fiel die Expedia-Aktie bis auf 257,01 USD. Bei 262,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67'638 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,68 USD. Gewinne von 31,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,57 Prozent.

Nachdem Expedia seine Aktionäre 2025 mit 1,60 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,50 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 4.32 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umgesetzt.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Expedia-Gewinn in Höhe von 20,91 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: VDB Photos / Shutterstock.com
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