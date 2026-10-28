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28.10.2026 20:27:13
Expedia Aktie News: Expedia tendiert am Abend auf rotem Terrain
Die Aktie von Expedia gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Expedia-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 274,45 USD abwärts.
Der Expedia-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 274,45 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'454 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Expedia-Aktie bei 274,42 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 275,48 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 93'548 Expedia-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2026 bei 341,68 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Expedia-Aktie mit einem Kursplus von 24,50 Prozent wieder erreichen. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 185,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,45 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,50 USD, nach 1,60 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent auf 4.32 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Expedia rechnen Experten am 04.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 21,05 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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