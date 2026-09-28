Expedia Aktie News: Expedia am Montagabend behauptet

Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der Expedia-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 264,38 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'892 Punkten liegt. Die Expedia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 266,59 USD aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Expedia-Aktie bisher bei 257,82 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 260,01 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 150'585 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2026 markierte das Papier bei 341,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 29,24 Prozent Plus fehlen der Expedia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 185,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Abschläge von 29,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,50 USD. Im Vorjahr erhielten Expedia-Aktionäre 1,60 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 hat Expedia die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Expedia am 29.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 20,87 USD je Expedia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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