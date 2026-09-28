Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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28.09.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia gewinnt am Montagnachmittag an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Expedia. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 266,23 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 266,23 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'881 Punkten steht. Die Expedia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 266,36 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 260,01 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 38'769 Expedia-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,68 USD) erklomm das Papier am 27.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Expedia-Aktie mit einem Kursplus von 28,34 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 185,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Expedia seine Aktionäre 2025 mit 1,60 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,50 USD je Aktie ausschütten. Expedia gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.32 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.79 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Expedia am 29.10.2026 vorlegen.
In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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