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28.08.2026 20:27:13

Expedia Aktie News: Expedia schiebt sich am Freitagabend vor

Expedia Aktie News: Expedia schiebt sich am Freitagabend vor

Die Aktie von Expedia gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Expedia legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 327,80 USD.

Expedia
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Expedia zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 327,80 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'400 Punkten steht. Der Kurs der Expedia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 329,14 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 319,78 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 104'224 Expedia-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,68 USD) erklomm das Papier am 27.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Expedia-Aktie somit 4,06 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 185,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 43,45 Prozent Luft nach unten.

Expedia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,50 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 7,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.32 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Expedia am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Expedia im Jahr 2026 20,76 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: VDB Photos / Shutterstock.com
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