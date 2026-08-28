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28.08.2026 16:29:00

Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag gesucht

Expedia Aktie News: Expedia am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Expedia zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 325,60 USD zu.

Expedia
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Um 16:28 Uhr stieg die Expedia-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 325,60 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'521 Punkten tendiert. Die Expedia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 325,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 319,78 USD. Zuletzt wechselten 34'861 Expedia-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 341,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2026). Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 4,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 185,38 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 43,07 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,50 USD je Expedia-Aktie. Am 05.08.2026 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 7,16 USD. Im letzten Jahr hatte Expedia einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3.79 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Expedia am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Expedia im Jahr 2026 20,76 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: VDB Photos / Shutterstock.com
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