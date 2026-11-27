Um 16:28 Uhr sprang die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 246,07 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'851 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Expedia-Aktie bei 249,84 USD. Bei 244,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 26'633 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,85 Prozent. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 24,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,45 USD, nach 1,60 USD im Jahr 2025. Expedia liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Expedia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,32 USD je Aktie gewesen. Expedia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Expedia veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 21,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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