Expedia Aktie News: Expedia büsst am Abend ein

Die Expedia-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 279,02 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'507 Punkten steht. Bei 276,40 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 283,54 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Expedia-Aktien beläuft sich auf 85'147 Stück.

Am 27.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 185,38 USD. Mit Abgaben von 33,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Expedia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,60 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,50 USD aus. Expedia veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 4.32 Mrd. USD gegenüber 3.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Expedia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren. Expedia dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Expedia im Jahr 2026 21,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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