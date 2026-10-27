Expedia Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Expedia

Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,7 Prozent auf 279,01 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'448 Punkten steht. Bei 276,40 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 283,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 46'923 Expedia-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 341,68 USD. Dieser Kurs wurde am 27.08.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,46 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 185,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 50,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,60 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,50 USD. Am 05.08.2026 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.32 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 21,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Expedia-Aktionäre rechnen

Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor

Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner