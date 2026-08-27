Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.08.2026 16:29:00
Expedia Aktie News: Expedia am Donnerstagnachmittag im Minus
Die Aktie von Expedia gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 329,11 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die Expedia-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 329,11 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'439 Punkten liegt. Die Expedia-Aktie gab in der Spitze bis auf 329,00 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 333,37 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 29'388 Expedia-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 341,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2026). Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 3,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 185,38 USD. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 77,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,50 USD je Expedia-Aktie. Am 05.08.2026 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 4.32 Mrd. USD gegenüber 3.79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Expedia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Expedia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,76 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Expedia-Aktionäre rechnen
Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor
Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Expedia Inc.
|
22:33
|Börse New York: NASDAQ Composite beendet die Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
20:27
|Expedia Aktie News: Expedia am Abend mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
20:03
|NASDAQ-Handel: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.ch)
|
16:29
|Expedia Aktie News: Expedia am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
24.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
24.08.26