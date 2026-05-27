Expedia Aktie News: Expedia reagiert am Mittwochabend positiv

Das Papier von Expedia legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 227,82 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'682 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Expedia-Aktie bei 232,02 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 224,19 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 189'520 Expedia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 10.01.2026 auf bis zu 303,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 33,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 160,49 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 41,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,43 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 07.05.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,55 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 3.43 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2.99 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 19,68 USD je Expedia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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